Didim Zeytin Festivali\'nde en büyük zeytinyağı tadımıyla Guinness denemesi yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle 8-9-10 ve 11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Didim Zeytin Festivali kapsamında "En büyük zeytinyağı tadım etkinliği" düzenlendi.

Bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar kitabına girilmeye çalışılacak olan etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Didim Kent Meydanı, Apollon Tapınağı yan yolu, Yalı caddesi ve Akbük tören alanında gerçekleştirilen etkinliğe en fazla katılım Kent meydanında oldu.

Belirlenen kurallar ve görevliler tarafından kurulan stantlarda içeriye gruplar halinde öğrenciler ve vatandaşlar alınırken her bir katılımcı için verilen fişler, karekod uygulamasıyla okutularak alana alındı. Guinness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici da alanda yer alarak rekor denemesini takip etti. Zeytinyağı tadım uzmanlarının bilgilendirmeleri eşliğinde katılımcılar üç ayrı şişede zeytinyağını tadarak rekora katkı sundu.