Digor\'da Aşçı Yardımcıları Etkinliği

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Digor'da Aile Destek Merkezi'nin Aşçı Yardımcılığı kursuna katılan kursiyerlerin yılsonu etkinliğii yoğun ilgi gördü.

Kars'ın Digor ilçesinde, Digor Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM), aşçı yardımcılığı programa katılan kursiyerlerin yıl sonu için hazırladıkları bir birinden güzel yöresel lezzetleri sergiledi.

Etkinliğin açılışını Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, yaptı. Okatan, aşçı yardımcılarının hazırladığı pastayı da kesti. Okatan daha sonra stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışı yapılan etkinlikte, aşçı yardımcılığı programında eğitim gören bireylerin hazırladığı çeşitli yiyecekler ve içecekler yer aldı. Ziyaretçiler, geleneksel lezzetlerden modern tatlara kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerin tadına bakma fırsatı buldu.

Aşçı yardımcılığı öğrencileri, yıl boyunca edindikleri bilgileri ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken, etkinlik ziyaretçilerden tam not aldı. Etkinliğin amacı, öğrencilerin becerilerini toplulukla paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı teşvik etmek olarak belirlendi. - KARS