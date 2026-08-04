Digor\'da Kırsal Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Digor'da kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, 2026 yılı KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) kapsamında Karabağ köyünde yapımı süren parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Karabağ köyünü ziyaret eden Kaymakam Abdulkadir Zengin, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma yetkilileri ve ilgili kurum personelinden bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip eden Zengin, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

2026 yılı KÖYDES programı kapsamında hayata geçirilen parke taşı döşeme çalışmalarıyla köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanırken, köylerin modern bir görünüme kavuşması da hedefleniyor.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Zengin, köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Devletin tüm imkanlarıyla kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Zengin, altyapı yatırımlarının vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli hizmetler arasında yer aldığını vurguladı.

Digor Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen KÖYDES çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı köylerde yol, içme suyu ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere birçok altyapı yatırımının etaplar halinde devam edeceği öğrenildi.