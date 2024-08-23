Digor\'da köy içi yollarına kilitli parke taş yapımı devam ediyor

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Digor'da yakalaşan köy içi yollarda kilitli parke taş yol yapımı aralıksız sürüyor. Kaymakam Hasan Musab Okatan, yol yapımı devam eden köylerde bir takım incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı.

Kars'ın Digor ilçesinde, kırsal bölgelerin altyapısını güçlendirmek amacıyla köylere kilitli parke taş yol yapımı sürüyor. İlçeye bağlı Kocaköyde İlçe Özel İdare Şefliği'nce yapımı devam eden yol çalışmasını inceleyen Okatan, çalışanlarla birlikte parke taş döşedi. Yapılan yolunun Kocaköye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İlçe Kaymakamlığı ve Özel İdare Şefliği tarafından yürütülen çalışmalar, köylerin ulaşım kalitesini artırmayı ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Kocaköy'de yapılan yol yapım çalışmalarının hızla ilerlemesinden vatandaşlardan memnuniyet duyuyor. Yol tamamlandığında, köylerin merkezlerle olan bağlantısının güçleneceği ve ulaşım konforunun artacağı öngörülüyor.

Yetkililer, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak ilerleyeceğini ve yol yapımın planlandığı sürede tamamlanması için çaba gösterileceği kaydetti. - KARS