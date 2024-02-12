Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika
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Yerel

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, köyleri ziyaret ediyor

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, köyleri ziyaret ediyor

Digor ilçesi kaymakamı Hasan Musab Okatan, göreve başladığı günden itibaren köy ve hane ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Okatan, çözüm için ilgili kurum amirlerine talimat veriyor.

12.02.2024 15:46  Güncelleme: 15:49
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Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kars'ın Digor ilçesi kaymakamı Hasan Musab Okatan, göreve başladığı günden itibaren köy ve hane ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek ve vatandaş odaklı hizmet sunmak için köyleri bir bir dolaşan Okatan, yaptığı hane ziyaretlerinde ise vatandaşların sorunlarını dinliyor. Sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat veriyor.

Kaymakam Okatan, son olarak ilçeye bağlı Karakale köyünü ziyaret etti. Okatan'a Vakıf Müdürü ve İlçe Jandarma komutanı da eşlik etti. Karakale köyünde vatandaşlar bir süre sohbet eden Okatan daha sonra ilçe merkezine döndü. - KARS

Kaynak: İHA

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