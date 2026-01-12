Galeri Cennet'te 'Fijital Kapılar' sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Galeri Cennet'te 'Fijital Kapılar' sergisi açıldı

Galeri Cennet\'te \'Fijital Kapılar\' sergisi açıldı
12.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galeri Cennet'te açılan 'Fijital Kapılar' sergisi, dijitalleşmenin sanat üzerindeki etkilerini ele alıyor. Küratör Fırat Arapoğlu, serginin çağımızın ruhunu yansıttığını belirtti. Sergi 22 Şubat'a kadar izlenebilir.

Dijital çağın sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini odağına alan " Fijital Kapılar" başlıklı sergi Galeri Cennet'te sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Çebi, sanatın yaşadığı dönemi anlamak ve yorumlamakla güçlü bir bağ içinde olduğunu söyleyerek, "Sanat her daim yaşadığı çağ ile konuşmuştur. Bugün teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürürken, sanatın bu dönüşümün dışında kalması mümkün değil. Fijital Kapılar, çağımızın ruhunu yakalayan önemli bir buluşma alanı oldu. Küçükçekmece'de kültür ve sanatı destekleyen projelerle kent yaşamını zenginleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sergi, dijitalleşmenin olumlu olumsuz kritiğini ortaya koyuyor"

Serginin Küratörü Doç. Dr. Fırat Arapoğlu ise "Dijitalleşme içinde bulunduğumuz bir hakikat. Yapay zekanın icadını ben matbaanın icadına benzetiyorum. Yepyeni bir çağ açıyor. İşte içinde bulunduğumuz sergide sanatçılar, dijitalleşmenin olumlu olumsuz kritiğini çalışmalarıyla ortaya koymaktalar. Bizi destekleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ekibine ayrıca emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

22 Şubat'a dek Galeri Cennet'te izlenebilir

Fijital Kapılar gerçek ile kurgu arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği çağımızda, izleyiciyi hem estetik hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergide Ahmet Rüstem, Hakan Sorar, Büşra Çeğil, Cansu Sönmez, Dilara Başköylü, Elçin Arpaçay ve Murat Fırat'ın eserleri yer alıyor. Dijital sanatın güncel tartışmalarına eleştirel bir perspektif sunan sergi, 22 Şubat'a dek Galeri Cennet'te ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fırat Arapoğlu, Yerel Haberler, Teknoloji, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galeri Cennet'te 'Fijital Kapılar' sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

11:43
Ünlü menajer önerdi Süper Kupa sonrası Galatasaray’a yıldız yağacak
Ünlü menajer önerdi! Süper Kupa sonrası Galatasaray'a yıldız yağacak
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:50:00. #7.11#
SON DAKİKA: Galeri Cennet'te 'Fijital Kapılar' sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.