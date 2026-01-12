Galeri Cennet\'te \'Fijital Kapılar\' sergisi açıldı

Dijital çağın sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini odağına alan " Fijital Kapılar" başlıklı sergi Galeri Cennet'te sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Çebi, sanatın yaşadığı dönemi anlamak ve yorumlamakla güçlü bir bağ içinde olduğunu söyleyerek, "Sanat her daim yaşadığı çağ ile konuşmuştur. Bugün teknoloji hayatımızın her alanını dönüştürürken, sanatın bu dönüşümün dışında kalması mümkün değil. Fijital Kapılar, çağımızın ruhunu yakalayan önemli bir buluşma alanı oldu. Küçükçekmece'de kültür ve sanatı destekleyen projelerle kent yaşamını zenginleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sergi, dijitalleşmenin olumlu olumsuz kritiğini ortaya koyuyor"

Serginin Küratörü Doç. Dr. Fırat Arapoğlu ise "Dijitalleşme içinde bulunduğumuz bir hakikat. Yapay zekanın icadını ben matbaanın icadına benzetiyorum. Yepyeni bir çağ açıyor. İşte içinde bulunduğumuz sergide sanatçılar, dijitalleşmenin olumlu olumsuz kritiğini çalışmalarıyla ortaya koymaktalar. Bizi destekleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ekibine ayrıca emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

22 Şubat'a dek Galeri Cennet'te izlenebilir

Fijital Kapılar gerçek ile kurgu arasındaki sınırların giderek belirsizleştiği çağımızda, izleyiciyi hem estetik hem de düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergide Ahmet Rüstem, Hakan Sorar, Büşra Çeğil, Cansu Sönmez, Dilara Başköylü, Elçin Arpaçay ve Murat Fırat'ın eserleri yer alıyor. Dijital sanatın güncel tartışmalarına eleştirel bir perspektif sunan sergi, 22 Şubat'a dek Galeri Cennet'te ziyaret edilebilir. - İSTANBUL