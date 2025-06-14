Dijital Detoks Günü: Ailelerin Doğayla Buluşması

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ailemle Dijital Detoks Günü" temalı farkındalık programı, 70 aile ve 100 çocuğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Erzurum'da doğayla iç içe hazırlanan özel bir alanda yapıldı. Katılımcılar, etkinlik alanına girişte cep telefonlarını isim etiketiyle teslim ederek, dijital ekranlardan uzak; yüz yüze iletişim, doğa ile temas ve birlikte vakit geçirme odaklı bir güne "merhaba" dedi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediğimiz Dijital Detoks Programı vesilesiyle bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Ancak teknoloji çağında, özellikle gençlerimiz dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalmakta ve bu durum aile içi iletişimi zayıflatmaktadır. Bizler bugün, aile bağlarını güçlendirmek, yüz yüze iletişimi teşvik etmek ve çocuklarımızın sosyal farkındalığını artırmak amacıyla buradayız.

Bu programla, bir günlüğüne ekranlardan uzaklaşıp doğayla, kendimizle ve birbirimizle yeniden bağ kurmayı hedefliyoruz. Fiziksel aktiviteler, kamp ateşi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve geleneksel sokak oyunları ile çocuklarımızın dijital dünyadan gerçek yaşama adım atmalarını istiyoruz. Katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz."

Geleneksel Oyunlar ve Kahkahalarla Dolu Bir Gün

Etkinlik, Karagöz ile Hacivat gösterisiyle başladı. Ardından çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oyunları ile çocuklar hem eğlendi hem de enerjilerini doyasıya kullandı. Geleneksel oyun alanında Jenga, zeka kartları ve sokak oyunları çocukların ilgisini toplarken, aileler de çocuklarıyla birlikte aktif katılım sağladı.

Günün devamında müzik dinletisi ile sakin bir mola verildi. Hemen ardından gerçekleştirilen kitap okuma saati, katılımcıların kendi iç dünyalarıyla baş başa kalmalarını sağladı.

Telefonlar Yerine Sohbet, Ekranlar Yerine Göz Teması

Etkinlik boyunca dijital cihazların kullanılmaması, özellikle çocuklar ve ebeveynler arasında daha derin, daha samimi bir iletişim kurulmasına olanak sağladı. Bir gün boyunca dijital sessizlik içinde geçirilen zaman, aile içi bağları güçlendirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Aileler bu anlamlı organizasyon için memnuniyetlerini dile getirerek, benzer etkinliklerin yıl içinde farklı zamanlarda da tekrarlanmasını talep etti.

Günün sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve program, güçlü bir mesajla tamamlandı: "Dijital sessizlik, aile bağlarını güçlendirir" - ERZURUM