Dijital Dışlanma Sorunu: Phubbing

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu ekran kullanımından dolayı artık aynı ortamda bile psikolojik bir mesafenin ortaya çıktığını söyleyerek, "Kişinin dikkatini ekrana vermesi phubbing dediğimiz dijital dışlanma kavramını ortaya çıkarıyor" dedi.

Dikkatin karşı tarafa verilmemesinin ve mimiklerle bile ifade edilmemesinden kaynaklı beyinde dışlanmışlık hissini uyandırdığını söyleyen Arzu Hamurcu, "Eskiden mesafeyi sadece fiziksel olarak kilometrelerle anlatabiliyorduk ama şu an psikolojik mesafeyi aynı koltukta otururken bile iki uzak insan, iki yabancı insan olarak görebiliyoruz ve tanımlayabiliyoruz. Birbirini duymamak ve birbirini görmemek bu noktada zaten artık bizim için dışlanmışlık hissi veriyor. Tabii ki burada özellikle dijital dışlanmayı yani artık telefonları, ekranı kullanmadığımız tek bir gün bile yok. Burada aslında bizim dijital dışlanma olarak kullandığımız, halk arasında bu şekilde bilinen bu kelime, literatürde de phubbing ile eşleşiyor ve biz burada şunu çok net görüyoruz. Aslında beynin reddedilmeyle verdiği bir tepki oluyor. Yani her zaman için büyük olaylarda reddedilme yaşamaz beyin. Bazen bir göz teması kurmadığınızda, bazen kullanılan cümleye cevap verilmediğinde, bazen mimikler ve jestlerle desteklenmediğinizde de beyin kendini reddedilmiş olarak hissedebilir. Bu noktada işte phubbing dediğimiz dijital dışlanma kavramı ortaya çıkıyor. Yani siz konuşurken partnerinizin ya da yanınızdaki kişinin sizin yerine dikkatini ekrana vermesi. Bu hem çiftler arasında hem aileler arasında artık günümüzde çok sık kullanılan ve bu yüzden çok fazla tartışmaya sebep olan bir gündem maddesi. Bu bazen ekran olabilir, bazen bir oyun olabilir, bazen bir dijital herhangi bir araç olabilir. Burada problem gerçekten telefonda mı? Hayır tabii ki. Telefon bir araç burada. Önemli olan o andaki dikkatin önceliğinin değişmesi" ifadelerini kullandı.

Hamurcu, yüzeysel ve uzun bir sohbet yerine derin ama kısa sohbetlerin çok daha faydalı olacağını söyleyerek, "Burada çiftlere aslında biz şunu söylüyoruz. Bu aşamaya gelene kadar ilişkinize ne oldu? Bu aşamada ilişkinin içerisinde bizim kullandığımız ve kullanacağımız çok fazla teknikler oluyor ama çiftlere buradan kısaca tavsiyeler vermek gerekirse gerçekten duyulmak, gerçekten görülmek için kaliteli bir iletişim sağlanması gerekiyor. İletişimin süresi değil ama iletişimin niteliği çok önemli. Beş dakika bile olsa yüz yüze yapılan kaliteli bir iletişim üç saat yüzeysel yapılan iletişimden çok daha besleyici oluyor. Çünkü ilişkiler artık yüzeysellikten değil derinlikten besleniyor. Bu yüzden 'günün nasıl geçti' sorusundan ziyade 'Bugün seni üzen ya da sevindiren herhangi bir gelişme oldu mu?' sorusu çok daha detaylı ve çok daha derine indirebilecek sohbetler açıyor. Yüzeysel sorulardan ziyade derin ve partnerinizi merak eden sorular eşliğinde ekranlardan uzak, bir yarım saat geçirmeniz telefonları kenara koyarak, televizyonu kapatarak yemek yerken, kahve içerken ya da herhangi bir sosyal aktivitede bulunurken telefonlardan ve ekrandan uzaklaşıp birbirinizle yaptığınız kaliteli sohbetin daha sonradan ilişkinin ömrüne çok fazla emek katacağını da göreceksiniz" diye konuştu. - KAYSERİ