Dijital Telif Hakları Üzerine Uyarılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Neyi tüketeceğimizi, hangi saatte tüketeceğimizi belirlemeye çalışan bir mutlak algoritma düzeninden bahsediyoruz. Buna karşı tavır alıp buna karşı güçlü bir duruş sergileyecek en önemli konu başlıklarından biri de dijital telif" dedi.

'Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu'nda konuşan Büyükgümüş, günümüzde insanlık adına her alanda ezberleri bozan ve büyük dönüşümler yaşanan bir çağda olunduğuna dikkati çekerek, özellikle teknoloji şirketlerinin ana aktör olduğu ve insanlığa dair tarih içerisinde üretilen değer, kabul ve yaklaşımların hedef alındığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

"Bugün veri temelli olarak internette bırakılan ayak izleri sayesinde neyi tüketmek istediğimizi bilen bir teknolojik yapıdan bahsediyoruz"

Bir grup teknolojik oligarkın meydana getirmiş olduğu ekonomik değer, tüketim ve teknolojik yaklaşımla adeta tüm dünyaya kuşattığını ifade eden Büyükgümüş, "Bugün aslında veri temelli olarak hepimizin internette bıraktığı ayak izlerinin büyük veri yaklaşımlarıyla analiz edildiği neyi sevdiğimizi, neyi tüketmek istediğimizi bilen bir teknolojik yapıdan bahsediyoruz. Aslında bunu biz münferit bir alet ilerlemesi olarak görürsek hata yapmış oluruz. Buradaki temel yaklaşım çok küçük bir azınlığı tüm dünyaya tahakküm etme girişimidir. Baktığınızda bu teknoloji şirketleri ülkelerin ekonomilerinden çok daha büyük bir değer zincirine sahip ama kaynağı bizlerin tükettiği, bizlerin beğendiği, bizlerin paylaştığı, bizlerin ürettiği bilgilerden, beğenilerden, yaklaşımlardan oluşuyor" diye konuştu.

"Neyi tüketeceğimizi belirlemeye çalışan bir mutlak algoritma düzeni var"

Dünyada kanaatlerin, duyguların ve üretilen her şeyin bilgiye dönüştürüldüğü ve bu bilginin tekrar tüketiciye satıldığı bir döngüye vurgu yapan Büyükgümüş, "Özellikle son yıllarda bu yaklaşımların seçimleri manipüle etmek, ekonomik ürünleri gündemimize getirmek, tüketici yanımızı sürekli tahrik ederek beslediği örneklerini de farklı markalarla, farklı zeminlerde gördük. Neyi beğeneceğimizi, hangi siyaseti tercih edeceğimizi, neyi tüketeceğimizi, hangi saatte tüketeceğimizi belirlemeye çalışan bir mutlak algoritma düzeninden bahsediyoruz. Buna karşı tavır alıp buna karşı güçlü bir duruş sergileyecek en önemli konu başlıklarından biri de dijital telif. Duayen gazeteciler, mesleğe adım atan muhabir arkadaşlarımız sürekli bilgi, analiz üretiyorlar ama biz o bilgilere birtakım arama motorları üzerinden erişiyoruz. O bilgiyi üreten arkadaşlarımızın herhangi biri burada emeğinin karşılığı olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Üretim zincirindeki her değişim ülkedeki kültürü, siyaset yaklaşımının normlarını da hayatı da derinden etkiler"

Dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışan gazetecilerin veya kültür insanlarının teknolojik oligarklar tarafından oluşturulan sömürgeci bilgi ekonomisi anlayışından mustarip durumda olduğunu belirten Büyükgümüş, "Tıpkı dış politikamızın merkezinde olduğu gibi Türkiye'de bir takım süreçleri başarıp, ileri adımlar atıp, dünya mazlumlarına da umut olacak yaklaşımı da üretmemiz gerekiyor. Üretim zincirindeki her değişim ülkedeki kültürü, siyaset yaklaşımının normlarını da hayatı da derinden etkiler" dedi.

"Teknolojik şirketler bir konu hoşlarına gitmeyince dijital alanda sizi anında yok edebiliyorlar"

Özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yapılan Filistin'e yönelik destek paylaşımlarının şirketler tarafından engellendiğini hatırlatan Büyükgümüş, "Bir konu hoşlarına gitmeyince bir sözü yok etmek istediklerinde dijital alanda sizi anında yok edebiliyorlar. Bunu tecrübe ettik. Dolayısıyla bunu tecrübe ettikten sonra ben dijital alanda bir bilgi, bir söz, bir görsel ürettiğimde benimle ürettiğim şey arasındaki bağlantı hızla kesiliyorsa burada herhangi bir kurala dayalı düzenden de söz edemeyiz. Dolayısıyla bunun da şiddetle karşısında olmamız lazım. Karşılaştığımız durum sadece bir siyasal mesele, bir ideolojik yaklaşım ya da konu bazlı bir mesele değildir. Mesele bu düzeni kendisinin sorumlu olmasıdır" açıklamasında bulundu.

"Her iki tarafta birbirlerini hedef alan büyük dijital trol orduları kurmakla itham ediyor"

CHP içerisindeki tartışmaların tamamen partinin kendi iç meselesi olduğunu ve kendilerinin veya milletin gündeminde yer almadığını, ancak bu tartışmalar esnasında dijital düzene dair yapılan açıklamaların kendilerini ilgilendirdiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Her iki tarafta birbirlerini hedef alan büyük dijital trol orduları kurmakla itham ediyor. CHP Genel Merkezi'nde değişik medya kuruluşu adı altında oluşturulan tabelaların gölgesinde insanları tahkir etmek, insanlara iftira atmak için büyük trol ordularının oluşturulduğu, bunların kamu kaynaklarıyla beslendiği bir düzenden bahsediyorum. İşte bu söylenen bizi ilgilendiriyor. Eğer dijital alanın anonimliğini biz bu düzenin esası haline getirirsek, bu tartışmada gördüğümüz gibi parti içerisinde yaptıkları rant mücadelesini, koltuk mücadelesini ve bunu gerçekleştirmek ve Türkiye'de siyaseti esir almak için trol zihinlerle bunları besleyerek dijital algoritmaları oluşturarak insanların beğenilerini, düşüncelerini, fikirlerini, kalplerini hedef alırlarsa o zaman orada ne demokrasi kalır, ne siyaset kalır ne de bütün bu alanlar ülkenin geleceği için bir düzen fikri oluşturmaktan bir gelecek perspektifi oluşturmaktan uzak kalır." - ANKARA