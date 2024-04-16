Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz\'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısında, meclis üyeleri ve ilgili komisyon üyeleri belirlendi. Başkan Kırgöz, güçlü bir belediye meclisiyle önemli işler başaracaklarına inandığını belirtti.

16.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:40
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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı. Başkan Kırgöz, "Uyum içinde çalışacağımız güçlü bir belediye meclisimizle önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Dikili'mize hayırlı olsun" dedi.

2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen meclis toplantısında meclis başkanvekilleri, divan katipleri, encümen üyeleri ve ilgili komisyon üyeleri belirlendi.

"DİKİLİ'MİZE HAYIRLI OLSUN"

Yeni dönemde de hizmet seferberliğini sürdüreceğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şunları söyledi:

"Yoğun seçim süreci sonunda Dikili halkının takdiriyle bir kez daha Belediye Başkanı seçilip mazbatamızı aldık. Bugün yeni seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte ilk olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Uyum içinde çalışacağımız güçlü bir belediye meclisimizle önemli işler başaracağımıza inanıyorum. Dikili'mize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
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