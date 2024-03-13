Dikili Belediye Başkanı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Yılmaz Acar\'ı tebrik etti

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Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Avrupa Şampiyonası seçmelerinde -80 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Yılmaz Acar, şampiyonluk kupası ve madalya sevincini Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile paylaştı. Acar'a Dikili ve Çandarlı'ya yaşattığı gururdan dolayı teşekkür eden Başkan Kırgöz, "İşinde de başarılı bir kardeşimizin Türkiye şampiyonluğu elde ederek milli takımda ülkemizi İspanya'da temsil edecek olması bizleri çok onurlandırdı" dedi.

6-9 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Avrupa Şampiyonası seçmelerinde -80 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çandarlı Birimi'nde görevli Yılmaz Acar, şampiyonluk kupası ve madalya sevincini Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile paylaştı.

Uzun yıllar çalışarak başarısını kanıtlayan kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takımı İspanya'da temsil edecek olan Yılmaz Acar desteklerinden dolayı Başkan Kırgöz'e teşekkür etti.

"BİZLERİ ÇOK ONURLANDIRDI"

Dikili Belediye Başkanı olarak büyük bir gurur yaşadığını belirten Başkan Kırgöz, "Yılmaz kardeşimiz, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Çandarlı Birimi'nde görev yapan değerli bir çalışanımız. İşinde de başarılı bir kardeşimizin Türkiye şampiyonluğu elde ederek milli takımda ülkemizi İspanya'da temsil edecek olması bizleri çok onurlandırdı. Çandarlı'mıza ve tüm Dikili'mize yaşattığı bu gururdan dolayı kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kendisinin her zaman yanında olacağız" dedi.