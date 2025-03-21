Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya beraat - Son Dakika
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Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya beraat

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, 'hayasızca hareketler' suçundan beraat etti.

21.03.2025 15:40
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Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareketler' suçundan beraat

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

"Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez"

Konuya ilişkin İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Savunması alınan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, "Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dedi.

Sanık Doğu ise ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söyledi.

Ayrı ayrı beraatlarına hükmedildi

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı 'hayasızca hareketler' suçunun tüm yasal unsurları ile oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

(SD-SK-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya beraat - Son Dakika

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