Dilek Ağacı projesi ile öğrenciler arasında paylaşma duygusu gelişiyor
BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Belediye Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı " Dilek Ağacı " projesi ile öğrenciler arasında paylaşma duygusunu geliştirmek hedefleniyor.
Düvertepe Yatılı Bölge Okulu öğrencileri dileklerini yazdı, SIBEM öğrencileri de hayallerini gerçekleştirdi. Dilek mektupları rastgele çekildi ve öğrenciler imkanları ölçüsünde hediyeleşmenin mutluluğunu yaşadı. Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen program ile öğrenciler bir araya geldi.
Programa ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, milli eğitim müdürü Muzaffer Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Sındırgı Belediyesi yetim, ihtiyaç sahibi, engelli öğrenciler için birçok farklı projeyi de gerçekleştiriyor.
Paylaşma ve yardımlaşma duygusunun öğrencilere de aşılanmasının önemini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehir sındırgı da yine çok doğal işler çok hoş, çok güzel işler, kalbe dokunan işler. Sındırgı'da SIBEM adlı dershanemizdeki öğrencilerle, Düvertepe yatılı bölge okulundaki kardeşlerimiz hediyeleşmek için buluştular. Dilek ağacı projesi kapsamında mektup yazıldı ne beklersin, ne istersin bir arkadaşından denildi onlarında verdiği cevaplar doğrultusunda esnafımızdan farklı yerlerden ve kendi aldıkları hediyeleri o kardeşlerine ulaştırdılar. İnsanların gönülleri günümüzde maalesef sosyal medya, telefonla ve farklı alanlarla meşgul ve bu meşguliyeti gözümüzün içine baka baka ve hediyeleşmenin keyfini hazzını verebilme duygusunu biz onlara yaşattığımızdan dolayı çok mutluyuz. Hem SIBEM' deki öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve Düvertepe YBO' da ki öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum kutluyorum çok güzel bir proje" dedi.
Heyecanlı bir gün geçirdiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Hatice Kübra "SIBEM' de YKS'ye hazırlanıyorum. Bu gün burada dilek ağacı projesi kapsamında öğrencilere hediyelerini verdik. Çok mutluyum böyle faydalı etkinliklerin devamını diliyorum. Bu gün için çok heyecanlandık. Bizler bu projeye çok emek verdik ama bir o kadarda mutlu olduk. Küçüklerin mutluluğunu görünce Dünyalar bizim oldu. Bu güne kadar yaptığımız en güzel proje bu diyebilirim." Şeklinde konuştu.
Proje koordinatörü Beyza Demircan öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmenin her şeye değdiğini belirterek " Bu gün burada tüm öğretmen ve öğrencilerimizin ortak emeği olan dilek ağacı projemizi gerçekleştirmek üzere toplandık. Düvertepe'de ki öğrencilerimiz dilek dilediler. Bizim öğrencilerimizde bu dilekleri gerçekleştirdiler. Paylaşmanın verdiği mutluluğu hem biz öğretmenler hem öğrenciler ortaklaşa tattık. Projenin aslında alt yapısını biz hafta olarak öğrencilerimiz ile beraber işledik. Paylaşmanın üzerine sohbet ettik. İlçe müftümüz Sami Türkel'de bu sohbetlere dahil oldu. Belediye başkanımız da bu sohbetlere dahil oldu. Daha sonrasında teorik olan bilgileri pratiğe döküp daha da akılda kalıcı hale gitmek için böyle bir proje ortaya çıktı. Herkes çok heyecanlandı, heyecanlarınındı sonucu aldılar. Güzel bir gün yaşadık." dedi.
Program sonunda Düvertepe YBO öğrencileri Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezini gezdi ve sinema salonun mısır ikramı ile film izledi.
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