Dilovası Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Dilovası Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kentteki özel bireyler ve aileleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlik, engelli bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

30.05.2024 11:47  Güncelleme: 11:49
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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, kentteki özel bireyler ve aileleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DENAD tarafından organize edilen etkinlik, özel bireylerin sosyal yaşamlarını zenginleştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi. Diliskelesi DENAD merkezinde gerçekleşen etkinliğe, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Başkan Ömeroğlu, kahvaltı boyunca engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ömeroğlu, engelli bireylerin topluma tam katılımını sağlamanın belediyenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Ömeroğlu, "Engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hep birlikte, engelsiz bir Dilovası ve engelsiz bir dünya için çalışıyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelliler Derneği Başkanı Abdulsamet Elden, belediyenin bu tür etkinliklere verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başkanımız Ramazan Ömeroğlu'nun bizlerle bir araya gelmesi ve sorunlarımızı dinlemesi çok değerli. Bu tür buluşmalar, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmalarına büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kahvaltı programı, keyifli ve samimi bir atmosferde geçti. Katılımcılar, Başkan Ömeroğlu ile hatıra fotoğrafları çektirirken, gelecekte de bu tür buluşmaların devam etmesi temennisinde bulundu. Engelli bireyler ve aileleri, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık oluşturma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu tür etkinlikler, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer almalarını desteklemek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Ömeroğlu, etkinliğin sonunda benzer organizasyonların devam edeceğini ve engelli vatandaşlara yönelik projelerin artarak süreceğini müjdeledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası Belediye Başkanı Engelli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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