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Dilovası Edebiyat Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Tarık Tufan - Son Dakika

Dilovası Edebiyat Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Tarık Tufan

10.02.2022 10:44
Dilovası Edebiyat Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Tarık Tufan

Dilovası Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen "Edebiyat Sohbetleri" programının bu haftaki konuğu Araştırmacı, Yazar ve Senarist Tarık Tufan olacak.

Dilovası Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen "Edebiyat Sohbetleri" programının bu haftaki konuğu Araştırmacı, Yazar ve Senarist Tarık Tufan olacak.

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen Edebiyat Sohbetleri devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu ise ünlü Araştırmacı, Yazar ve Senarist Tarık Tufan olacak. Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik, 11 Şubat Cuma günü saat 14.00'da düzenlenecek. Etkinliğe herkesi davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Günümüzün değerli araştırmacı, yazar ve edebiyatçılarını ilçemizde ağırlayarak hem öğrencilerimizin hem de Dilovası halkının geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze yaşanan olayları ve toplumsal değerlerimizin gerçek yaşanmışlıklarla ele alınması, edebiyatımızın ünlü isimleri tarafından aktarılması ve toplumsal hafızamızı güçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz Edebiyat Söyleşileri konulu konferanslarımızın bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Tarık Tufan'ın anlatımıyla gerçekleşecek olan Edebiyat Sohbetleri konferansımızın da oldukça önemli olduğunu belirterek, tüm halkımızı düzenlenecek olan etkinliğimize davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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İmam Hatip Liseleri, Tarık Tufan, Edebiyat, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dilovası Edebiyat Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Tarık Tufan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilovası Edebiyat Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Tarık Tufan - Son Dakika
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