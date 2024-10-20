Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.
Dilovası'nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı. Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti. Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması sevindirdi. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Dilovası'nda Havai Fişek Panigi - Son Dakika
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