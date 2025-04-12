Dilovası'nda İhtiyaç Sahibi Hanelere Doğalgaz Desteği

Dilovası'nda katı yakıttan doğalgaza geçmek isteyen ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz ekipman ve kurulum desteği sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Dilovası'nda katı yakıttan doğalgaza geçmek isteyen ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz ekipman ve kurulum desteği sağlanacak. Vatandaşların daha sağlıklı ve daha temiz bir çevrede yaşamalarını hedefleyen proje ile kömür tüketiminin azaltılması, hava kirliliğinin önlenmesi ve karbon salınımının düşürülmesi amaçlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını 30 Nisan tarihine kadar Dilovası Sosyal İletişim Merkezi veya Dilovası Belediyesi Hizmet Binasına yapmaları gerekiyor.

"Kömür kullanımının azaltılması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz ile birlikte başlattığımız dönüşüm kampanyası ile kömür kullanımının azaltılması ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bizler için büyük önem arz eden bu proje ile dar gelirli vatandaşlarımızın doğalgaza geçişini kolaylaştırıyor, aynı zamanda çevremizi ve insan sağlığını koruma adına önemli bir adım atıyoruz. Daha temiz Dilovası için hep birlikte canla başla çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek

Proje kapsamında uygun görülen hanelere, teknik ekibin tespitleri doğrultusunda kombi, doğalgaz sobası, petek gibi ekipmanlar kurulacak ve montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Başvuru şartları; T.C. vatandaşı olmak, başvurulan konutun sahibi olmak, konutun mesken niteliğinde olması, hanenin toplam gelirinin 2 asgari ücreti geçmemesi, kentsel dönüşüm bölgesinde olmaması, gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi. - KOCAELİ