Dilovası'nda İşçiler Toplu İş Sözleşmesini Halayla Kutladı - Son Dakika
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Dilovası'nda İşçiler Toplu İş Sözleşmesini Halayla Kutladı

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Dilovası Belediyesi'nde imzalanan yeni toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 47 bin TL'ye yükseldi. İşçiler, Belediye Başkanı ile birlikte halay çekerek sevinçlerini kutladı.

17.12.2024 14:11  Güncelleme: 14:23
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İşçiler, toplu iş sözleşmesini Belediye Başkanı ile halay çekerek kutladı

KOCAELİ - Dilovası Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 47 bin TL oldu. Yeni sözleşmeyi işçiler, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ile birlikte halay çekerek kutladı.

Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden görüşmeler, imzaların atılmasıyla nihayete erdi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile sözleşme, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük tarafından imzalandı. Sözleşme ile Dilovası Belediyesi'ndeki en düşük işçi maaşı 47 bin TL oldu. İmzaların atılmasının ardından personeller büyük sevinç yaşadı. Yeni sözleşmeyi işçiler, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve katılımcılarla birlikte halay çekerek kutladı.

"Heyecanlıyız"

Vedat Küçük, törende yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Heyecanlıyız. Sevgili Belediye Başkanımız ile ilk sözleşmemizi hayırlısıyla neticelendirdik. Sevgili Belediye Başkanımız gerçekten emekten yana tavrını masada net bir şekilde göstermiştir. Başkanımız taslağın üzerine çıktı. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızla ilgili 'Emeklerini biliyoruz, fazlasını hak ediyorlar' dedi. Şuanda Dilovası Belediyesindeki ciddi bir payı emekçilere ayırdı, sizlere ayırdı" dedi.

"Ben de sizler gibi emekçiyim"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim. Yıllarca hem ben çalıştım hem personel çalıştırdım. Kısacası halden anlarım. Bu dönem sizlerle beraber Dilovası'nın yönetimine talip oldum ve en iyi şekilde yönetmenin yollarını arıyorum. Sizlerle de bu enerjiyi görüyorum. Ben sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlikte Dilovası'na en iyi şekilde hizmet edeceğimizi inanıyorum. Biz bir ekibiz. Hepimiz aynı ilçeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dilovası'nda İşçiler Toplu İş Sözleşmesini Halayla Kutladı - Son Dakika

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