Dilovası\'nın yeni kültür merkezi yükseliyor

Dilovası ilçesinde yapımına başlanan Diliskelesi Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmaları sürüyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte kültür merkezinin inşaat alanını ziyaret etti. Yüklenici firma yetkililerinden projenin ilerleyişine ilişkin bilgi alan heyet, çalışmaların planlanan takvime uygunluğunu sahada değerlendirdi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ömeroğlu, merkezin inşaat sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Tamamlandığında merkezin çeşitli eğitim programlarına, konferanslara ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacağını aktaran Ömeroğlu, "Merkezimiz sadece bir bina değil; her yaştan hemşehrimizin faydalanacağı bir sosyal alan olacak. Hedefimiz, inşaatı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. İlçemizi daha modern bir yapıya kavuşturmak için eğitimden kültüre, spordan sosyal yaşama kadar her alanda yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ