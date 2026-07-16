Dilovası'nın yeni belediye binası yükseliyor - Son Dakika
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Dilovası'nın yeni belediye binası yükseliyor

Dilovası\'nın yeni belediye binası yükseliyor
16.07.2026 15:54  Güncelleme: 15:55
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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, meclis üyeleriyle yeni hizmet binası inşaatını denetledi. Başkan, modern ve teknolojik altyapılı binanın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirtti.

Dilovası'nda yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatında çalışmalar sürüyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle yapımı süren yeni belediye hizmet binasının inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgi alan heyet, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerleyişini değerlendirdi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ömeroğlu, vatandaşlara daha modern ve etkin hizmet sunmayı hedefledikleri projenin yapım sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Belediye hizmetlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi için çalıştıklarını kaydeden Ömeroğlu, "Meclis üyelerimizle birlikte çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdik. Hedefimiz, binamızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Teknolojik altyapısıyla vatandaş memnuniyetini esas alan bir hizmet binasını ilçemize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ramazan Ömeroğlu, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası'nın yeni belediye binası yükseliyor - Son Dakika

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