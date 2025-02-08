Din Görevlilerine Cübbe Sarık Töreni

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Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayarak Bilecik'e atanan din görevlileri için cübbe sarık giyme töreninde gurur dolu anlar yaşandı.

Kayıboyu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende İl Müftüsü Ahmet Dilek, göreve yeni başlayan din görevlilerini tebrik ederek bilgilendirmede bulundu.

Müftü Dilek, din görevlileri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verilmesi din görevlilerine tavsiyelerde bulundu.

Tören sonunda cübbe sarık giydirilen din görevlileri çekilen hatıra fotoğrafları akabinde dualar ile görev yerlerine uğurlandı.

Programa İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı, İbrahim Özen ve Şube Müdürü Mücahid Bozca da katıldı. - BİLECİK