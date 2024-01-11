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Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda eğitim-öğretim faaliyetleri, iş birliği çalışmaları ve eğitim yatırımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İşleyen, ayrıca Safranbolu, Yenice ve Eskipazar ilçelerinde kaymakamları ziyaret ederek okul/kurum ziyaretleri gerçekleştirdi ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi
11.01.2024 - 13:12,
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Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, il genelinde devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri, 'Eğitim Kenti Karabük' projesi, kurumlar arası iş birliği çalışmaları ve eğitim yatırımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen ise, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri ile ilişkilendirilen yeni dönem eğitim politikaları hakkında bilgi paylaşımında bulunan İşleyen, Genel Müdürlük siteleri, EBA Platformu, mevzuat ve yönetmeliklerin takibi gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı soru-cevap bölümü ile son buldu.

İki günlük program çerçevesinde sırasıyla öncelikli olarak Safranbolu, Yenice ve Eskipazar ilçelerinde kaymakamları ziyaret eden Genel Müdür İşleyen daha sonra okul/kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de hazır bulunduğu programlarda ilk olarak okulların eğitim-öğretim ve fiziki durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan İşleyen, gittiği okullarda sınıf ziyaretleri gerçekleştirereköğrenciler ile gelecek hedefleriyle ilgili sohbet edip, onlara kendilerini akademik başarının yanı sıra kendilerini çok yönlü geliştirmelerini ve değerleri özümsemeleri konularında tavsiyelerde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İmam Hatip Liseleri, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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