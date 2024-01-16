Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yeşilhüyük köyünde çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenledi

Afyonkarahisar Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeşilhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek desteklemeler ve bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Dinar ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeşilhüyük Köyü'nde gece toplantısında çiftçiler buluştu. Müdürlük ekipleri tarım ve hayvancılık desteklemeleri, makine ekipman ve sulama desteklemelerini hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca ekipler tarla faresi mücadelesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş ve işlemleri konularında bilgilendirmelerde bulundu. - AFYONKARAHİSAR