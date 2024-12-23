Çorum\'da Diş Hastanesi İçin Yeni Otobüs Hattı

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Çorum Belediyesi tarafından, Diş Hastanesi'ne ulaşımı sağlamak amacıyla hizmete alınan otobüs hattı seferlere başladı.

Çorum Belediyesi, yeni Diş Hastanesine vatandaşların ulaşımını sağlamak için halk otobüsü seferlerine başladı. Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi'ne İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu durağından 15 dakikada bir otobüs hareket edecek. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Aralık Pazartesi günü itibariyle hasta kabulüne başlayan Yeni Diş Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımız için İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu durağından her 15 dakikada bir sefer düzenlenecek. Toplu taşıma araçlarımızla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar gelecek olan vatandaşlarımız Atıf Hoca Kız Yurdu durağına geçerek buradan aktarma ile Yeni Diş Hastanesi'ne geçiş sağlayabilecekler. Aktarmadan dolayı vatandaşlarımız ikinci bir ücret ödemeyeceklerdir. Diş Hastanesi'nden de aynı durağımıza araçlarımız ring yapmak suretiyle vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacaktır" denildi. - ÇORUM