Diş hekimi Şekerci: "Renkli gıda tüketiminden kaçının" - Son Dakika

Diş hekimi Sinan Emre Şekerci, ideal diş beyazlığına sahip olmanın zor olmadığını belirterek, diş beyazlatmada dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi verdi.

Dişlerde meydana gelen renklenmelerin önüne geçilen diş beyazlatma yöntemi sayesinde kişilerin daha beyaz ve sağlıklı dişlere sahip olabildiğini kaydeden diş hekimi Sinan Emre Şekerci, diş beyazlatma yönteminin diş taşının temizlenmesinden sonra yapıldığını vurguladı. Şekerci, "Diş beyazlatma işleminde temizlik sonrası özel kimyasal ajanlar kullanılarak dişler beyazlatılıyor. Dişin kendi renginden iki ya da üç ton açık bir renk de elde edebilmekteyiz. Ofis tipi beyazlatmada hastadan alınan değerler oldukça büyük önem taşıyor" dedi.

Renkli gıda tüketimine dikkat

Dişlerini farklı yöntemler ile beyazlatan kişilerin renkli gıda tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şekerci, "Bu durum dişlerin beyaz kalma sürelerini etkileyebiliyor. Ayrıca sigara ya da şarap gibi alkolü sık tüketen insanlarda daha az olabiliyor. Dişler eski renklerine dönmeden her 6 ayda bir düzenli olarak bir diş hekimi tarafından kontrol edilmeli. Kontrollerin daha sık olması diş beyazlığının ömrünü artırabiliyor. Bu nedenle kişilerin hem yediklerine hem de içtiklerine dikkat etmesi gerekmekte" diye konuştu. - İSTANBUL