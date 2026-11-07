Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı."
Kaynak: İHA
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