Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı."

Kaynak: İHA
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