Dışişleri'nden Lübnan'daki Vatandaşlara Tahliye Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Dışişleri'nden Lübnan'daki Vatandaşlara Tahliye Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşları muhtemel tahliye için duyuruları takip etmeye çağırdı.

01.10.2024 17:47
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşları muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığın ve Beyrut Büyükelçiliğinin duyurularını yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dışişleri'nden Lübnan'daki Vatandaşlara Tahliye Uyarısı - Son Dakika

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