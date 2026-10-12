DİSK Emekliler Van Şube Başkanı 23 bin lira aylıkla kirada kalmanın zorluğunu anlattı - Son Dakika
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DİSK Emekliler Van Şube Başkanı 23 bin lira aylıkla kirada kalmanın zorluğunu anlattı

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DİSK Emekliler Van Şube Başkanı 23 bin lira aylıkla kirada kalmanın zorluğunu anlattı
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DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Van Şube Başkanı Timur Sayyiğit, emeklilerin düşük aylık, yüksek kira ve su faturaları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Sayyiğit, Van'da kiraların 30-35 bin liraya çıktığını, 23 bin lira aylıkla kirada kalmanın zor olduğunu savundu.

Haber: İshak Kara

(VAN) - DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Van Şube Başkanı Timur Sayyiğit, emeklilerin düşük aylıklar, yüksek kiralar ve su faturaları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Emekli sadece insanca yaşamak istiyor. Başka bir şey istediğimiz yoktur" dedi.

Sayyiğit, beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

Yıllarca prim ödeyen emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir gelir talep ettiğini belirten Sayyiğit, "Emeğimizi ve onurumuzu çaldırmayacağız. Emekli sadece insanca yaşamak istiyor. Başka bir şey istediğimiz yoktur. Eğer bu ülkede ekonominin çok iyi olduğu söyleniyorsa ancak emeklilere ya da emekçilere doğru dürüst bir ücret verilmiyorsa bu da hükümetin emeklilere ve emekçilere yaptığı düşmanlıktır. Başka bir şey değildir" diye konuştu.

Van'da kiraların 30-35 bin liraya ulaştığını söyleyen Sayyiğit, emekli aylıklarının barınma giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Sayyiğit, "Emeklilerin yüzde 35'i kirada yaşıyor. Şu anda Van gibi bir yerde normal bir evin kirası 30-35 bin lirayken bir emeklinin 23 bin lirayla kirada kalma imkanı var mı?" diye sordu.

Mevcut aylıklarla temel ihtiyaçların karşılanmasının zorlaştığını belirten Sayyiğit, enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) da "bağımsız çalışması gerektiğini" söyledi.

SU FATURALARINA TEPKİ

Van'daki su faturalarının yüksek olduğunu savunan Sayyiğit, "Türkiye'nin en yüksek fiyatlı suyu Van'da içiliyor. Buna biz müsaade etmeyiz. Bunların önüne geçmemiz şarttır" ifadelerini kullandı.

Sayyiğit, "gelirde adalet istedikleri gibi vergide de adalet istediklerini" söyledi ve emeklilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda tepkilerini sandıkta göstereceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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