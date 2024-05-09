DİSK/Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi'ndeki İşçi İşten Çıkarmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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DİSK/Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi'ndeki İşçi İşten Çıkarmalarına Tepki Gösterdi

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DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, İpsala Belediyesi'nde çalışan 58 işçinin işten atılmasına tepki göstererek eylem yaptı. Sendika başkanı, işçilerin haklarının geri verilmesini talep etti.

09.05.2024 16:02  Güncelleme: 16:19
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(EDİRNE) - DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, AKP'li İpsala Belediyesi'nde çalışan 58 işçinin işten atılmasına tepki göstererek eylem yaptı. DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, "Kavgadan değil çözümden yana tutum almanızı bekliyoruz. Arkadaşlarımızın işine geri dönmesi için, haklarımız için nereye kadar gidecekse oraya kadar mücadele etmeye de hazırız" dedi.

DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, dün İpsala Belediyesi'nde herhangi neden gösterilmeden işten atılan 58 işçi için belediye başkanlığı önünde eylem yaptı. DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a seslenerek işçilerin haklarının geri verilmesini talep etti.

"KAVGADAN DEĞİL ÇÖZÜMDEN YANA TUTUM ALMANIZI BEKLİYORUZ"

Makasçı, şunları kaydetti:

"Ailesini geçindirmek için, alın teriyle çalışan, hak yemeyen, hak yedirtmeyen, derdi ekmek ve adalet olan işçileri, işinden, ekmeğinden eden uygulamalar İpsala halkı tarafından da kabul görmeyecek ve en şiddetli tepkiyi alacaktır. Biz İpsala halkına hizmet etmek, emeğimizin karşılığını almak, insanca çalışmak, insanca muamele görmek istiyoruz. Ailemizi geçindirmek için her gün alın teri döküyoruz. Kendi işçisiyle kavga eden bir belediye başkanı olarak anılmak istemiyorsanız, İpsala halkına hizmet aksamasın istiyorsanız, kavga istemiyorsanız, İpsala'da huzur istiyorsanız çok geç olmadan hemen iş akitlerinin feshine dair almış olduğunuz karardan geri dönün. Bu hukuksuz, insani ve vicdani değerlerden uzak kararınızı geri çekiniz. Geçmişte İpsala Belediyesi'nde yaşanan ve hukuka yansıyan bu tür davalar sonucunda belediyenin kasasında milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda bırakıldığını unutmayınız. Biz Belediyemizin yaşadığı sorunları görüşmeye, çözüm ortağı olmaya, İpsala halkına en nitelikli hizmeti vermeye her zaman olduğu gibi hazırız. Kavgadan değil çözümden yana tutum almanızı bekliyoruz. Ancak bilinsin ki arkadaşlarımızın işine geri dönmesi için, haklarımız için nereye kadar gidecekse oraya kadar mücadele etmeye de hazırız. İpsala'da doğacak olumsuzlukların müsebbibi biz olmayacağız."

DİSK/Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi\'ndeki İşçi İşten Çıkarmalarına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DİSK/Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi'ndeki İşçi İşten Çıkarmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİSK/Genel-İş Sendikası İpsala Belediyesi'ndeki İşçi İşten Çıkarmalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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