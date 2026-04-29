Disk Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin: "Bir İşçi Kardeşimizin 3 Maaşı Vergiye Gidiyor. Biz Buna İsyan Ediyoruz"

Haber: Uğur İSTANBULLU

Bilgin, Borçka Belediyesi şantiyesinde işçilerle bir araya gelerek, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da hazır bulunduğu sırada yaptığı açıklamada, çalışanların bu yılı da bayram gibi kutlayamadığını söyledi. Ankara'da haklarını arayan ve mücadele sonucunda kazanan madencileri de tebrik eden Bilgin şunları söyledi:

"Önümüzde yazan pankartta da olduğu gibi çalışanlar büyük bir enflasyon baskısı altında. Ücretler artırılmış olsa bile bu yüksek enflasyon ve pahalılık karşısında erimiş durumda. Enflasyona yetişmek mümkün değil. Bu vesileyle çalışanların maaşlarındaki yüksek vergiler de gelirleri eritmektedir. Bir yılda 12 ay var. Borçka Belediyesi'nde çalışan bir işçi kardeşimizin 3 maaşı vergiye gidiyor. Yani 3 maaş peşin vergi veriyor. Biz buna isyan ediyoruz, buna karşı çıkıyoruz. Bu kadar geçim derdinin olduğu bir yerde çalışanlar tabii ki ülkesine vergi verecek. Her yurttaşın vergi verme mecburiyeti ve sorumluluğu var. Biz de diyoruz ki bütün çalışanlar vergi versin ancak bu vergi sabitlensin. Ocak ayında aldığı ücret, aralık ayında yüzde 20 kayıp yaşamış oluyor."

"1 Mayıs'ta Artvin'de hep birlikte, kol kola bu istek ve taleplerimizi haykırmaya davet ediyorum"

Haziran ayında Borçka Belediyesi ile sizin adınıza bir toplu iş sözleşmesi yapacağız. İki ay geçiyor, vergi dilimine giriyorsunuz. Aldığınız ücret zammı da boşa çıkıyor. Burada çalışanların bilmesi gereken konu şu, sorun belediyeden kaynaklanmıyor. Sorun uygulamadaki vergi sisteminden kaynaklanıyor. Verginin yüzde 10'a indirilip sabitlenmesi lazım. Sokaklarda bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yetkililere bunu ilettik. Şu anda Meclis'te de bu konuyla ilgili bir görüşme olacak. Umuyoruz ve diliyoruz ki çalışanların üzerindeki bu vergi yükü kaldırılır. Ülkede hem çalışıp hem geçinemeyen milyonlarca insan oluştu. Asgari ücret, olağan bir normal haline geldi. Aslında böyle olmaması lazım. İş kazaları almış başını gidiyor. Mart ayında 148 işçi arkadaşımız vefat etti. Biz buna normal bir ölüm demiyoruz, bunlara 'iş cinayeti' diyoruz. Yeterli önlemler alınmıyor. 1 Mayıs'ta da işçi sınıfının sıkıntılarını, isteklerini ve taleplerini dile getirmek için meydanlarda olacağız. Borçka'daki emekçi kardeşlerimizi de 1 Mayıs'ta Artvin'de hep birlikte, kol kola bu istek ve taleplerimizi haykırmaya davet ediyorum."

Borçka Belediye Başkanı Orhan da Ankara'da hak arayan madencilere selam göndererek, gelir adaletsizliğine dikkati çekti ve birlik çağrısı yaptı. 1 Mayıs'ta işçilerin haklarını savunmak için ses yükseltilmesi gerektiğini belirten Orhan, Artvin'deki etkinliğe tüm emekçileri davet etti.