Diyabetle Yaşamak: Beylikdüzü\'nde Söyleşi Düzenlendi

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Beylikdüzü Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında "Diyabetle Yaşamak" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Doç. Dr. Mustafa Temizel, diyabetin ömür boyu sürdüğünü belirterek bu hastalığın insülin direnciyle karıştırılmaması gerektiği vurguladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen "Diyabetle Yaşamak" söyleşisinde iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mustafa Temizel'i ağırladı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşide, diyabetin ömür boyu sürdüğünü dile getiren Mustafa Temizel, bu hastalığın insülin direnciyle karıştırılmaması gerektiği vurguladı. Türkiye'de 10 milyondan fazla diyabetik hasta olduğunu hatırlatarak hastaları kalp-damar hastalıklarına karşı uyaran Temizel şunları söyledi:

"Diyabet bin 500 yıldır bilinen bir hastalıktır ve 65 yaş altı görme kaybının en sık nedenidir. Her kilolu kişi diyabet olmayabileceği gibi, normal kilolu kişilerde de diyabete rastlanır. İnsülin direnci şeker hastalığı değildir, fiziksel aktiviteyle aşılabilir. Diyalize giren hastaların yarıdan fazlasının şeker hastası olduğunu vurgulamak gerekir." - İSTANBUL