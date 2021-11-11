Diyadin'de geleceğe nefes olacak yeni fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 11 Kasım Mili Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu.

11 Kasım Mili Ağaçlandırma Günü'nde "Bugün fidan, yarın nefes diyoruz. Dünyaya nefes oluyoruz. Haydi, Türkiye geleceğe nefes ol" sloganıyla tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni, Diyadin Millet Bahçesi mesire alanında gerçekleştirildi. Törene Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, İlçe Tarım Müdürü Hakan Varol, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gelecek nesillere orman bilinci ve sevgisini aşılayarak küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin artarak büyüyen etkilerini ortadan kaldırmak ve iklim değişikliğini tersine çevirmek adına "İklimden daha hızlı değişeceğiz" sloganı ile doğaya hediye edilen fidanlar toprakla buluştu. - AĞRI