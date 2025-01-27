Diyadin\'de Kesimhaneler İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kesimhaneler için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali başkanlığında, ilçede bulunan kesimhaneler hakkında Kaymakamlık Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kesimlerin modern, hijyenik ve sağlıklı yapılması, kesim öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar ve zoonoz hastalıklar hakkında konulara değinildi. Toplantıda ayrıca izinsiz ve uygun olmayan yerlerde yapılan kesimlerle ilgili uygulanacak yaptırımlar kararlaştırıldı.

Toplantıya Diyadin Belediye Başkanı Adnan Doğan, İlçe Tarım Müdür Vekili Reşat Tunsun ve kurum personelleri katıldı. - AĞRI