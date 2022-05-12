Diyalog çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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Diyalog çalıştayı sona erdi

12.05.2022 10:47
Diyalog çalıştayı sona erdi

Uluslararası işbirliği, fon, insani yardım, dayanışma, kalkınma, mülteci, danışmanlık ve yaşam kuruluşları ile örgütlerin temsilcileri Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen 2 gün süren çalıştay sona erdi.

Uluslararası işbirliği, fon, insani yardım, dayanışma, kalkınma, mülteci, danışmanlık ve yaşam kuruluşları ile örgütlerin temsilcileri Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen 2 gün süren çalıştay sona erdi.

Kilis'te Suriyeli mülteciler ile ilgili düzenlenen Diyalog Çalıştayı sona erdi. Dünyanın en önemli UNICEF, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcilerinin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek çalıştaya dünyanın en önemli kuruluş ve örgütleri olan BM UNICEF, GIZ, IOM, IBC, ASAM, CARE, WHH, ORANGE, DRC, GOAL, UNDP, IDA, SAMS, MALTESER, SUPPOTTOLİFE temsilcileri katılırken Türkiye'den ise Kilis Belediyesi, göç alanında çalışan öncü kamu kurumu temsilcileri, TBB, GAP, Kızılay, Göç İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldığı 2 gün süren çalıştay sona erdi. Çalıştay sonrası Kilis'e gelen heyetler, Canbolat Paşa Gençlik Merkezini ziyaret ettiler. Yeni uygulanacak projelerin ele alındığı öğrenildi. - KİLİS

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Suriyeli, Mülteci, Kilis, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyalog çalıştayı sona erdi - Son Dakika


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