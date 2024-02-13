Diyanet İşleri Başkanı, 2024 Yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı\'nı Tamamladıklarını Duyurdu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'nı 12 bin 942 gencin katılımıyla tamamladıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın düzenlediği "Gençliğe Değer" projesi kapsamında 81 ilde 419 farklı noktada düzenlediği 2024 Yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'nı 12 bin 942 gencin katılımıyla tamamladıklarını duyurdu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkinliğe katılan gençleri tebrik ederken, gençlerin yanında olan tüm hocalara da teşekkürlerini iletti.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Gençliğe Değer' projemiz kapsamında 81 ilde 419 farklı noktada düzenlediğimiz 2024 Yılı Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı'nı 12.942 gencimizin katılımlarıyla tamamladık. Bu güzel etkinliğimize katılan tüm genç kardeşlerimizi tebrik ediyor, projemizi ülkemiz genelinde uygulayarak gençlerimizin yanında olan, yarınlarımıza değer katan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki, gençlerimiz sayesinde dünyamız daha münevver bir hale gelecek ve yeryüzünde iyilik egemen olacaktır." - ANKARA