Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bize düşen batılı iyi tanıyıp hakkı hakim kılmak

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bize düşen batılı iyi tanıyıp hakkı hakim kılmak için var gücümüzle gayret etmektir. Bu ise her şeyden önce inanç, samimiyet ve bilgiyle olacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) çevrim içi düzenlenen "Soykırım Tarihi" seminerine katıldı. Programda üniversite öğrencilerine hitap eden Erbaş, tarihten günümüze yeryüzündeki en kadim mücadelenin hak ile batılın mücadelesi olduğunu belirterek, "Hak çizgiyi peygamberler ve onların yolundan gidenler temsil eder. Bu yol tevhidin, adaletin, merhametin, iyiliklerin yoludur. Batıl cephesini de nefsinin, şeytanın esiri olmuş zalimler temsil eder. Batılın yolu kötülükler, haksızlıklar, zulümler, soykırımlarla doludur. Dolayısıyla yeryüzünde merhametin de, zulmün de tarihi vardır" diye konuştu.

"Hakkı hakim kılmak için var gücümüzle gayret edeceğiz"

Peygamberlerin yolunu takip edenler ve Hakk'a gönül verenlerin yeryüzünde hakim olması durumunda tüm insanlığın huzur ve güvene kavuşacağını aktaran Erbaş, "Ahlak, hukuk, vicdan tanımayanlar dünyaya egemen olursa yeryüzü yaşanmaz hale gelecektir. Soykırımlar, katliamlar, sefalet, acı ve ızdırap insanlığı esir alacaktır. Dolayısıyla bize düşen batılı iyi tanıyıp hakkı hakim kılmak için var gücümüzle gayret etmektir. Bu ise her şeyden önce inanç, samimiyet ve bilgiyle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, bilgiyi üretmeyenlerin üretilen bilginin mahkumu olmaya mecbur olduğunu ve bilgiyi yönetenlerin dünyayı yönettiğini belirterek, "Bilgi faydalı ve faydasız diye ikiye ayrılır. Bizim işimiz faydalı bilginin peşinden koşmak, yani insana ve insanlığa fayda veren bilgi. Faydasız ilim; bugün insanları bombalarla öldürenler var ya, işte o bombalar bilgi sayesinde üretildi. İnsanları bombalayarak, öldürerek bunu kullandığın zaman o faydasız bilgi haline geliyor. Biz de ondan Allah'a sığınıyoruz" dedi.

"Bütün imkanları değerlendirerek kendinizi yetiştirmelisiniz"

Gençlere seslenen Erbaş, "Sizler bizim yarınlarımızsınız ve bizi geleceğe sizler taşıyacaksınız. En büyük zenginliğimiz ve imkanımız sizlersiniz. Sizler insanlığın umudusunuz ve sizler varlığınızın önemini idrak ederek köklü bir mefkureye ve bilgiye sahip olmalısınız. Bu inançla bütün imkanları değerlendirerek kendinizi yetiştirmelisiniz" açıklamasında bulundu.

Erbaş, günümüzde yeni bilgi teknolojileriyle bilginin durmaksızın çoğaldığı bir çağda yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha güzel bir dünyayı, elbette ki donanımlı, olayları doğru tahlil edip değerlendirebilen eğitimli insanlar inşa edecektir. Ufkumuza yerleştireceğimiz en büyük ideal bu olmalıdır. Zira insanlığın devasa sorunlarla boğuştuğu, krizlerle mücadele ettiği günümüzde daha kapsamlı eğitimlerle daha donanımlı insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Bunun için millet ve ümmet olarak birlikte çalışmalı, birlikte mücadele etmeliyiz. İmkanlarımızı ve çalışmalarımızı daha iyi hale getirmenin yollarını aramalıyız."

"Daha yaşanabilir bir dünya kurmanın yegane yolu rabbine karşı sorumluluklarının farkında olmaktır"

Kötülüklerin, zulümlerin, soykırımların olmadığı huzurlu bir hayatın inşası için gençlere büyük görevler düştüğüne işaret eden Erbaş, "Daha huzurlu, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya kurmanın yegane yolu, hayatın ve varoluşun gayesini idrak etmek, kendine, topluma, çevreye ve rabbine karşı sorumluluklarının farkında olmaktır. Bu kutlu yolda da genç kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA