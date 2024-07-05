Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis\'in açılış törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi ile ESOGÜ Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Erbaş, kitabın medeniyetimizin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, kitap ve kalem konularına önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ecdadımızın bilim ve irfan medeniyeti inşa ettiğini ve bu boşluğun hızlı bir şekilde telafi edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Erbaş, öğrencilerin daha çok okumasını teşvik ettiklerini ve en iyiyi, en güzeli yapmanın mücadelesi içinde olacaklarını söyledi.

05.07.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitabevi ile ESOGÜ Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki ofisin açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitabın, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birincisi olduğunu ve Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'den de birçok ayet-i kerimede "kitap" olarak bahsettiğini söyledi. İnen ilk ayetlerin "oku" diye başladığını, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise Kalem Suresi olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, "Bundan alacağımız mesaj, bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Kitap, kalem, kütüphane, bu konulara biz önem verdiğimiz asırlarda hep yükselmişiz, hep dünyaya iyilik yolunda yön vermişiz" dedi.

Tarihte ecdadımızın matematikten fiziğe, kimyadan astronomiye, tıptan biyolojiye, her alanda çok büyük eserler verdiğini kaydeden Başkan Erbaş, ihmal edilen boşluğun çok hızlı çalışarak telafi edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, hikmet, bilim ve irfan medeniyeti" diyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kitapevleri açtıklarını ve öğrencilerin daha çok okumalarını istediklerini söyledi.

"En iyiyi, en güzeli yapmanın mücadelesi içerisinde olacağız"

Her alanda uzmanların yetişmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, "En iyi olmamız lazım. En iyi olmayı dinimiz tavsiye ediyor, hatta emrediyor. 'Allah ölümü de hayatı da yaratandır. Hanginiz en güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratmıştır.' Bizim milletimizin çocukları, gençleri, hocaları her zaman en iyiyi, en güzeli yapmak için o mücadelenin içerisinde olacağız. Onun için de okumak, yazmak gerekiyor. Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi bu anlayışa destek olmak için açılmıştır. Ülkemizin her yerinde buna gayret ediyoruz" diye konuştu.

ESOGÜ TDV Kitabevi ile ESOGÜ Diyanet Genç Ofis'in yapımında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür eden Başkan Erbaş, "Burası dolsun taşsın her gün. Öğrencilerimiz yeter ki siz gelin, biz her zaman sizin faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı desteklemek için hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün zeminleri hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, Vali Yardımcısı Salih Altun, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve diğer ilgililer katıldı. Başkan Erbaş, programın ardından, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Ali Erbaş, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 14:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement