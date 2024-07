Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ESOGÜ Kitabevi ve Diyanet Genç Ofis\'in açılış törenine katıldı

Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitabevi ile ESOGÜ Diyanet Genç Ofis'in açılış törenine katıldı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki ofisin açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitabın, medeniyetimizin en önemli unsurlarından birincisi olduğunu ve Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'den de birçok ayet-i kerimede "kitap" olarak bahsettiğini söyledi. İnen ilk ayetlerin "oku" diye başladığını, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise Kalem Suresi olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, "Bundan alacağımız mesaj, bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Kitap, kalem, kütüphane, bu konulara biz önem verdiğimiz asırlarda hep yükselmişiz, hep dünyaya iyilik yolunda yön vermişiz" dedi.

Tarihte ecdadımızın matematikten fiziğe, kimyadan astronomiye, tıptan biyolojiye, her alanda çok büyük eserler verdiğini kaydeden Başkan Erbaş, ihmal edilen boşluğun çok hızlı çalışarak telafi edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Bizim medeniyetimiz ilim, bilgi, hikmet, bilim ve irfan medeniyeti" diyen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kitapevleri açtıklarını ve öğrencilerin daha çok okumalarını istediklerini söyledi.

"En iyiyi, en güzeli yapmanın mücadelesi içerisinde olacağız"

Her alanda uzmanların yetişmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, "En iyi olmamız lazım. En iyi olmayı dinimiz tavsiye ediyor, hatta emrediyor. 'Allah ölümü de hayatı da yaratandır. Hanginiz en güzel iş yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratmıştır.' Bizim milletimizin çocukları, gençleri, hocaları her zaman en iyiyi, en güzeli yapmak için o mücadelenin içerisinde olacağız. Onun için de okumak, yazmak gerekiyor. Okumadan, yazmadan en iyi olmamız mümkün değildir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içerisinde Türkiye Diyanet Vakfımızın açmış olduğu bu kitabevi bu anlayışa destek olmak için açılmıştır. Ülkemizin her yerinde buna gayret ediyoruz" diye konuştu.

ESOGÜ TDV Kitabevi ile ESOGÜ Diyanet Genç Ofis'in yapımında emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür eden Başkan Erbaş, "Burası dolsun taşsın her gün. Öğrencilerimiz yeter ki siz gelin, biz her zaman sizin faaliyetlerinizi, çalışmalarınızı desteklemek için hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün zeminleri hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesinin kesildiği programa, Vali Yardımcısı Salih Altun, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve diğer ilgililer katıldı. Başkan Erbaş, programın ardından, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. - ANKARA