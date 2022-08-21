Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gilan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gilan'ı ziyaret etti

21.08.2022 00:16
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gilan'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova programı kapsamında Gilan'da İslam Birliğini ve Merkez Camii'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova programı kapsamında Gilan'da İslam Birliğini ve Merkez Camii'ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova programı kapsamında Gilan'da İslam Birliğini ve Merkez Camii'ni ziyaret etti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ve beraberindeki heyet ile birlikte Merkez Camii'ne geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğle namazının ardından cemaate seslendi. Buradaki sohbetinde İslam tarihinden örnekler veren Başkan Erbaş, eğitimin önemine değindi. Başkan Erbaş, daha sonra buradaki İslam Birliği Konseyi'ni ziyaret etti.

Eşi Seher Erbaş ve beraberindeki heyetle Gilan'daki Alaaddin Medresesi'ni ziyaret eden Başkan Erbaş, çocuklarla bir süre sohbet etti. Doburçan köyünü ziyaret eden Başkan Erbaş, köy camisinde cemaatle bir araya geldi.

Gilan Merkez Camii imamı, mahalle sakinleri, cemaat ve imamlar adına kendilerine bu ziyaret için teşekkür etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gilan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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