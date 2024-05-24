Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Siyonist işgali 88 yıl sürmeyecek - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Siyonist işgali 88 yıl sürmeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Siyonist işgali 88 yıl sürmeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camii'nde hutbe irad ederek, Hz. Osman ve Selahattin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü işgalden kurtaran fatihler olduğunu belirtti. Erbaş, bugünkü siyonist işgalin ise 88 yıl sürmeyeceğine inandığını söyledi.

24.05.2024 15:12
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'taki Abdülhamid Han Camii'nde hutbe irad etti. Prof. Dr. Erbaş, "Hz. Osman, Kudüs'ün bir diğer fatihidir. Ondan sonraki fatihi, yani 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtaran Selahattin-i Eyyubi komutasındaki İslam ordusudur. O işgaller 88 yıl sürmüştü ama bugünkü siyonist işgali inşallah 88 yıl sürmeyecektir" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Abdülhamid Han Camii'nde hutbe irad ederek, cuma namazını kıldırdı. Kudüs ve Filistinlilerin işgalden kurtulacağı inancında olduğunu ifade eden Erbaş, "Peygamber Eefendimiz, Mescid-i Nebevi'nin Suffe'sinde yetiştirdiği ashabını Medine-i Münevvere'ye, yüzlerce ve binlerce kilometre uzaklara göndererek Kur'an'ın nuru ile bütün insanlığı aydınlatmalarına vesile oldu. Onun vefatından 5 yıl sonra Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp 'dar'üs-selam' yapan Müslümanlar, barış ve esenlik yurdu yaptılar. Hz. Osman, Kudüs'ün bir diğer fatihidir. Ondan sonraki fatihi, yani 88 yıllık Haçlı işgalinden kurtaran Selahattin-i Eyyubi komutasındaki İslam ordusudur. O işgaller 88 yıl sürmüştü ama bugünkü siyonist işgali inşallah 88 yıl sürmeyecektir. Hemen 7 yıl sonra Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile olan o ilk Müslümanlar efendimizin ashabı" dedi.

Erbaş, hutbesini şu sözlerle tamamladı:

"Kahraman milletimiz, İslam ile şereflendikten sonra asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Ecdadımız bu kutlu dava uğrunda yılmadan ve yıkılmadan seferden sefere, zaferden zafere koştu. Malazgirt'te destan yazdı. Anadolu'nun kapılarını hiç kapanmamak üzere İslam'a açtı. Hutbemi başta Gazze ve Filistin olmak üzere bütün mazlumların zafere ulaşıp aziz olacağını, işgalci zalimlerin ve siyonistlerin mağlup olup zelil kılınacağını haber veren hadisi şerifle bitiriyorum. 'Gece ve gündüzün ulaştığı her yere İslam ulaşacaktır. Allah, ister kerpiçten, isterse deve kılından yapılsın İslam'ın girmediği hiçbir ev bırakmayacaktır. Bu kimi için izzet, kimi içinse zillet olacaktır. Allah, İslam'ı aziz eyleyecek, küfrü ise zelil kılacaktır.'"

Erbaş daha sonra cuma namazını kıldırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Siyonist işgali 88 yıl sürmeyecek - Son Dakika

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