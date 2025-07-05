Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak\'ta Yatsı Namazı Kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulu Camii'nde yatsı namazını kıldı. Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile birlikte İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Camii'ni ziyaret etti. Yatsı namazını cemaatle birlikte kılan Erbaş, namazın ardından yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarının milletçe yüreklere ateş düşürdüğünü söyledi. Erbaş, "Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Namazın ardından cemaatle birlikte dua eden Erbaş, "Yüce Rabb'imiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin" dedi.

Duaların ardından Erbaş, cami cemaatiyle bir süre sohbet etti. - ŞIRNAK