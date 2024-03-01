Diyanet İşleri Başkanı Samsun'da İl Buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Samsun'da İl Buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Samsun\'da İl Buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Samsun'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti. İl Buluşmaları programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, din görevlileri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

01.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:30
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Samsun'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Orhan Tavlı tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, Türkiye genelinde "İl Buluşmaları" programları yaptıklarını belirterek, 55'inci il buluşmasını Samsun'a gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Erbaş, İl Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla, din görevlileriyle ve üniversite öğrencileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Vali Tavlı ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Başkan Erbaş, daha sonra beraberindeki heyetle Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediyeye gelişinde Başkan Mustafa Demir tarafından karşılanan Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, il buluşmalarının Diyanet hizmetlerinin daha nitelikli hale gelmesine katkı sağladığını ve toplumla kucaklaştıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin toplumun bütün katmanlarına yayılması noktasında; Kur'an kursu ve cami hizmetlerimizi yerinde görme ve daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.

Başkan Demir de ziyaret sırasında kentte gerçekleştirilen çalışmalarla ve hayata geçirilen projelerle ilgili Başkan Erbaş'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, "Samsun her yönüyle bölgenin merkezi konumunda bir şehir. Bizler de insanlarımıza yönelik çok güzel faaliyetler hayata geçirdik, çok hayırlı işlere imza attık. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, daha sonra Samsun Üniversitesi ve Samsun İl Müftülüğünü ziyaret etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Samsun, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Samsun'da İl Buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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