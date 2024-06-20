Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamları rekor kırdı - Son Dakika
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Yerel

Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamları rekor kırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamlarında Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirterek, bağışlanan 747 bin 52 kurban hissesinin, 1 milyon 50 bini Filistinliler olmak üzere toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

20.06.2024 13:34
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamlarında Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirterek, bağışlanan 747 bin 52 kurban hissesinin, 1 milyon 50 bini Filistinliler olmak üzere toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık. Ayrıca milletimiz tarafından Filistinli kardeşlerimize bağışlanan kurbanları 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize ulaştırıyoruz. Bu büyük iyilik hareketine öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederim." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamları rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamları rekor kırdı - Son Dakika
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