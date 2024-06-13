Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları şikayet ettiği' iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları şikayet ettiği' iddialarını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Başkanlığın Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları ilgili makamlara şikayet ettiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve görüntünün bağlamından koparıldığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi olmayanları kabul etmeyeceği ve yaptırımlar uygulayacağı da vurgulandı.

13.06.2024 13:21
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Diyanet İşleri Başkanlığı bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Başkanlığın Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları ilgili makamlara şikayet ettiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dün bazı sosyal medya mecralarında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bir Daire Başkanının hac konusunda yaptığı açıklamalar referans gösterilerek Başkanlığın Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları ilgili makamlara şikayet ettiği' iddia edilmişti. Konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda gerçekdışı yorumlara neden olan görüntü, 25 Nisan 2024 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenen Hac Eğitim Seminerinde Daire Başkanımızın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümüdür. Hacda görev yapacak bir personelimiz 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine ise Daire Başkanımız vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikayet edildiğinden bahsetmiştir. Konuyla ilgili bazı paylaşım ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, Başkanlığımızın 2024 Hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca görüntünün çekildiği toplantının tarihinden de açıkça anlaşılacağı üzere o tarihte hac dönemi henüz başlamamıştır. Suudi Arabistan makamları 2024 Hac dönemi öncesinde müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla hac vizesi olmayanların Mekke'ye alınmayacağını, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak girenlerin de çeşitli idari ve mali yaptırımlara tabi tutularak Mekke'den çıkarılacağını açıklamışlardır. Dolayısıyla hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımlar tamamen hacca ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkililerinin uhdesindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gelen vatandaşları şikayet ettiği' iddialarını yalanladı - Son Dakika

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