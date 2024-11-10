Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında saygıyla anıyor; geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği vatanımızı, ilim, hikmet ve medeniyet değerlerimizle tezyin ederek geleceğe taşımak, aziz milletimize ve şanlı tarihimize karşı vefa borcumuzdur. Hürriyetine meftun bir milletin mensupları olarak bizlere düşen, milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik beraberlik içerisinde devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışmaktır." - ANKARA