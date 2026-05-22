Diyanet'ten Dijital Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten Dijital Uyarılar

Diyanet\'ten Dijital Uyarılar
22.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, hutbede sosyal medya ile ilgili toplumsal huzura dikkat çekti, etkili iletişim vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde, dijital mecralarda kullanılan dilin toplumsal huzur üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Türkiye genelindeki camilerde okunan "Söz Ahlakı ve Sosyal Medya" konulu hutbede, sosyal medya kullanımı, sanal kumar ve dijital bağımlılıklara karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu. Hutbede, güzel sözün insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliği güçlendirdiği belirtilerek, Peygamber Efendimiz'in "Gönül alıcı söz sadakadır" hadis-i şerifi hatırlatıldı. Müminin kaba, kırıcı ve kötü sözlü olmayacağı ifade edilirken, aile içi iletişimde ve toplumsal ilişkilerde yumuşak üslubun önemine vurgu yapıldı. Dijital mecralarda yaşanan ahlaki sorunlara da değinilen hutbede, özellikle sanal kumar, uyuşturucu madde bağımlılığına zemin hazırlayan içerikler ve şiddeti özendiren dijital oyunların gençler için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Sosyal medya üzerinden hakaret, iftira ve yalan haber yayılmasının toplumda fitne ve huzursuzluğa neden olduğu ifade edilen hutbede, "İnsanın yanında söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur" ayeti hatırlatılarak, dijital ortamda yapılan paylaşımlarda da ahlaki sorumluluğun unutulmaması gerektiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojinin bilinçli ve etik değerlere uygun şekilde kullanılması gerektiğine işaret ederek, ailelerin çocuklarını dijital dünyanın zararlarından korumasının önemine dikkat çekti. Hutbe, Peygamber Efendimiz'in "Faydasız söz ve davranışları terk etmesi, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir" hadisiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet'ten Dijital Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:29
Azpilicueta futbolu bıraktı
Azpilicueta futbolu bıraktı
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:41:30. #7.13#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Dijital Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.