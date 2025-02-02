Diyanet'ten Fetva Vaizliği İle Yeni Sistem

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Fetva vaizliği sistemine geçiyoruz. Artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen "Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

"İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışan insanlarız"

Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin İslam'a ve Türk milletine hizmet etmekle görevli olduğunu ifade ederek, "Hepimiz Allah'ın dinine ve bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalışıyoruz. İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için çalışan insanlarız. Amacımız hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, toplumumuzun, inanç, ibadet, ahlak, muamelat ve benzeri konularında onlara rehberlik etmek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, halkın hızlı bir şekilde sahih dini bilgiye ulaşmasında büyük bir rol oynayan "Alo 190" dini bilgilendirme hattının en önemli hizmet vasıtalarından birisi olduğunu dile getirerek, "Nerede olursa olsun yurt içinde herhangi bir yerde 190'ı çevirdiğinde kendisine en yakın yerdeki hocamızın telefonu çalıyor, bu gerçekten büyük bir hizmet. Fetva vaizliği sistemine geçirmekle bu hizmetin daha etkin, verimli, güvenilir ve kaliteli bir iletişim sağlayacağına inanıyorum. Fetva vaizliği sistemine geçiyoruz. Artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız" diye konuştu.

"Milletimizin sosyal ve manevi krizlerine çözüm üretmek en büyük sorumluluğumuzdur"

Bugün insanlığın itikadi, ictimai, hukuki ve ahlaki alanda devasa sorunlar ve krizler yaşadığına işaret eden Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüce dinimiz İslam'ın evrensel mesajlarını, varlık, alem ve hayat tasavvurunu, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) güzel ahlakını, insanlığın ufkunu aydınlatan sünnetini, zamanın ve mekanın ruhuna uygun yöntemlerle insanımıza ulaştırmak, milletimizin sosyal ve manevi krizlerine çözüm üretmek en büyük sorumluluğumuzdur. Rabbimizin erdemli bir toplum oluşturmak için gönderdiği değerlerin hayata hakim kılınabilmesi için, mensupları olarak bizim etkin bir rol üstlenmemiz gerekiyor."

"Resmi olarak fetva makamı Diyanet İşleri Başkanlığıdır"

Türkiye'de farklı dini yorum çevrelerinin, doğru bilgiyi ve yöntemi göz ardı ederek, zaman zaman da farklı gerekçeler ve beklentilerle bir fetva anarşisine neden olduğunu ve resmi olarak asıl fetva makamının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Boş bırakılan her alan ya da geç kalınan her bir mesele istismara açık hale gelmektedir. Dolayısıyla bizlerin her konuda topluma yön verme, rehberlik etme ve ufuk tayin etme gibi önemli bir mükellefiyetimizin olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmek isterim" şeklinde konuştu.

Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı. - ANKARA