Diyanet\'ten Türk Akademisyenlerle Buluşma

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk devletlerinden gelen akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Düşünce Enstitüsü'nün 'Maveraünnehir Yaz Seminerleri' programı kapsamında Türk devletlerinden Ankara'ya gelen doktora seviyesindeki akademisyen ve öğrenci grubunu kabul etti. Konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 112 farklı ülkeden öğrencisi olduğunu belirterek, "Onları burada burslu öğrenci olarak getiriyoruz, okutuyoruz. Bir kısmı burada üniversite okuyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora yapanlar var. Orta Asya'dan, Balkanlar'dan değil, dünyanın 112 ülkesinden buraya gelip eğitim alan öğrencilerimiz var" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin birikimini gönül coğrafyamızda paylaşmaya gayret ediyoruz"

Türkiye'nin geçmişinden gelen büyük bir birikime sahip olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birikimini sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki hem gönül coğrafyamızda hem dünyanın neresinde ihtiyaç varsa oralarla da paylaşmaya gayret ediyoruz. Sadece hayır hizmetler değil, eğitim konusunda da bu paylaşımı yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye geçmişte nasıl bütün İslam aleminin ve ümmetin merkez noktası olduysa bugün de o merkezi nokta olma özelliğimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak bu gayretten bizi mahrum bırakmasın inşallah. Bu bizim için bir cihattır."

Erbaş, ilmi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve paylaşımı noktasında daha çok çalışılması gerektiğini ifade ederek, bilginin olmadığı yerde cehaletin olduğunu belirtti. - ANKARA