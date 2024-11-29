Diyanet\'ten Yalanlama: Zirve Giderleri Al Khair Vakfı\'ndan

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Türkiye Diyanet Vakfı, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" programının giderlerinin İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığını bildirerek, program giderlerinin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığı iddialarına yanıt verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, basında yer alan "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" programının giderlerinin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından toplanan bağış ve zekat paralarıyla karşılandığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada: "Bu iddialar kesinlikle yalandır. Programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir. Türkiye Diyanet Vakfı olarak, insani yardım projelerimizi en şeffaf şekilde yürütmekte ve bağışçı güvenliğini önceliğimiz olarak görmekteyiz. Gazze'de ve diğer kriz bölgelerinde mağdurların ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı yazılı basın ve sosyal medya hesapları hakkında elbette hukuki yollara başvurulacaktır" denildi. - ANKARA