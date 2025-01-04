Diyarbakır Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları - Son Dakika
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Diyarbakır Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz kurs programı düzenliyor. Tiyatro, müzik, sinema ve daha birçok alanda eğitim fırsatı sunuluyor.

04.01.2025 13:40
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz kurs programı düzenliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyenler için dopdolu bir kurs programı hazırladı. Tiyatrodan müziğe, sinemadan görsel sanatlara, dil eğitimlerinden halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar, katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı tanıyacak.

Uzman eğitmenler eşliğinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenecek kursların, her yaştan sanatseveri bir araya getireceği belirtildi. Sahne sanatları, resim, halk oyunları, sinema ve dil gibi birçok alanda eğitim alma şansı sunan program, bireylerin hem kişisel gelişimine hem de toplumsal kültüre katkı sağlamayı hedefliyor.

Kontenjanlar sınırlı

Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle erken başvuru büyük önem taşıyor. Kurslara katılmak isteyenler, 6-31 Ocak tarihleri arasında başvurularını www.dismek.org.tr üzerinden yapabileceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Belediyesi'nden Ücretsiz Kültür ve Sanat Kursları - Son Dakika

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