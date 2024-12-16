Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 164 Engelli Vatandaşa Tekerlekli Araç Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 164 Engelli Vatandaşa Tekerlekli Araç Desteği Sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 164 Engelli Vatandaşa Tekerlekli Araç Desteği Sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 ayda 164 engelli vatandaşa tekerlekli araç ve medikal destek sağladı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Diyar Oğuzsoy, medikal yardımların yanı sıra sosyal hizmetler ve atölye hizmetleri ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

16.12.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8 ayda tekerlekli araç ve medikal destek talebinde bulunan 164 engelli vatandaşın talebini karşıladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Diyar Oğuzsoy, engellilerle ortaklaşarak, bütünlükçü politikalar üretmeye çalıştıklarını belirtirken, 10 yaşındaki kızı için tekerlekli sandalye desteği sağlanan Mevlüt Çınar ise, "Hem çocuk hem de eşim rahat edecek. Artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli bireylere koruyucu, önleyici, destekleyici ve dönüştürücü çalışmaların yanı sıra medikal araç gereç desteği sağlayarak engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne engelliler ya da aileleri tarafından yapılan başvuruların büyük çoğunluğu tekerlekli araç desteğinin sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından en son Bağlar ilçesinde yaşayan 10 ve 90 yaşlarında iki engelli vatandaşa tekerlekli araç desteği sağlandı. Araçları, engelli vatandaşların evlerine götürüp teslim eden ekipler, nasıl kullanılacağını da anlattı. Ayrıca Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan bakım onarım atölyesinde, engelli bireylerin mobilize olmasına ve daha rahat hareket etmesine olanak sağlayan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı ve parça değişimi ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

"185 engelli vatandaş başvuruda bulundu"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Diyar Oğuzsoy, 8 aylık süreçte merkez ve kırsal mahallerden 185 engelli vatandaşın yardım talebinde bulunduğunu aktardı. Taleplerin, aralarında sosyal hizmet elemanları, psikolog, sosyolog ve inceleme ekibinin yer aldığı uzman ekipler tarafından değerlendirildiğini dile getiren Oğuzsoy, "Uzman ekipler başvurucuların adresine giderek sosyal inceleme raporu düzenliyorlar. Sosyal inceleme raporlarında hanenin genel durumu ve engelli durumları göz önünde bulunduruluyor. Bu doğrultuda gelir durumu, kimlik fotokopisi ve engellilik durumuna dair çeşitli evraklar talep ediyoruz" dedi.

"Medikal yardımda bulunan 164 kişinin talebi karşılandı"

Engellilerin erişebilirliklerini sağlayarak hayata katılımını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Oğuzsoy, "Medikal desteklerimiz oluyor. Manuel tekerlekli sandalyeler, çocuklar için ayrı manuel ve akülü tekerlekli araçlar, bunun yanında görme engelliler için beyaz baston, yatağa bağımlı olan engellilere de hasta yatağı desteğimiz sağlanıyor. Bu doğrultuda şimdiye kadar 164 başvurucunun talebini yerine getirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

"Çoğunun gelir durumu kısıtlı"

Engellilerin yaşadığı sıkıntıların Diyarbakır'a özgü olmadığını neredeyse tüm kentlerde aynı sorunları yaşadıklarına dikkat çeken Oğuzsoy, "Biz hayatlarına dokunup kolaylaştırmak için bu yardımları yapıyoruz. Yardımların dışında atölye hizmetleri ve hastaneye ulaştırma gibi faaliyetlerimiz oluyor. Engelli vatandaşların geri dönüşümleri de gayet olumlu. Birçoğunun gelir durumu baya kısıtlı, birçok şeye ulaşamıyorlar. Bu nedenle talepte bulundukları ihtiyaçları karşıladığımız için bayağı memnun oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim"

10 yaşında engelli kızı için tekerlekli araç talebi belediye tarafından sağlanan Mevlüt Çınar ise bugüne kadar birçok zorluk yaşadıklarını anlattı. Belediyenin desteği sayesinde kızının ilk defa tekerlekli araca sahip olduğunu aktaran Çınar, "Bu yaşına kadar çok çekti, indirip kaldırılması bir yerden yere götürülmesi hep zordu. Ben dışarı çıktığımda ve işe gittiğimde eşim tek başına yapamıyordu. Bu nedenle artık çalışmaya dahi gidemiyordum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Hem çocuk hem eşim de rahat edecek. Ben artık gönül rahatlığı ile işe gidebilirim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Engelliler, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 164 Engelli Vatandaşa Tekerlekli Araç Desteği Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 164 Engelli Vatandaşa Tekerlekli Araç Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.